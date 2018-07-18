Трамп назвав "ненависниками" невдоволених його вдалою зустріччю із Путіним

За словами президента США, такі люди зволіють воювати, аніж бачити такі речі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав ненависниками невдоволених його вдалою зустріччю у Гельсінкі з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

За його словами, такі люди зволіють пійти на війну, аніж прийняти це.

"Деякі люди ненавидять той факт, що я добре порозумівся із президентом Росії Путіним. Вони воліють піти на війну, аніж бачити це. Це називається синдромом божевілля на підгрунті Трампа", - підкреслив американський лідер.

Нагадаємо, Трамп анонсував, що за його зустріччю із главою Росії Володимиром Путіним послідують великі результати. Він зазначив, що вони з президентом РФ чудово порозумілися і обговорили багато важливих питань, незважаючи на очікування "ненависників" побачити у ході зустрічі "боксерський поєдинок". "Великі результати прийдуть!" - написав президент США.

Голова США прогнозує, що у кінцевому підсумку зустріч з Путіним може виявитися ще більш успішною, ніж з партнерами по НАТО. "З цієї зустрічі вийде багато позитивних речей", - вказав американський лідер.

Раніше Трамп заявив, що зустріч з Путіним пройшла краще, ніж з союзниками по Північноатлантичному альянсу.