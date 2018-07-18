Посли ЄС схвалили санкції проти причетних до будівництва Керченського мосту

Рішення було прийнято на саміті Україна-ЄС

Посли держав-членів Євросоюзу схвалили рішення щодо запровадження індивідуальних санкцій проти шести осіб, які причетні до незаконного будівництва Керченського мосту. Про це повідомив президент України Петро Порошенко у своєму Twitter.

Рішення було прийнято на саміті Україна-ЄС.

"Добрі новини з Брюсселя! У розвиток наших домовленостей на Саміті Україна-ЄС посли держав-членів ЄС схвалили рішення щодо запровадження індивідуальних санкцій проти 6 осіб, причетних до незаконного будівництва Керченського мосту", - зазначив голова держави.

Президент підкреслив, що таке рішення свідчить про невідворотність покарання для будь-яких фізичних чи юридичних осіб, які мали, мають або будуть мати відношення до дій, пов’язаних зі спробою анексії та тимчасової окупації півострову.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що вважає побудований Росією Керченський міст серйозною загрозою безпеки України. За його словами, тепер у РФ є можливість оперативно перекидати значні сили Сухопутних військ РФ до Криму з подальшим проведенням наступальних операцій на півдні України.

Він підкреслював, що окупований Росією Крим максимально мілітаризований.

Крім того, міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що цього року через Керченський міст Україна вже втратила мінімум півмільярда гривень. "Це прямі втрати через зниження параметрів судів для перевалки в портах Маріуполя і Бердянська, але цих втрат, безумовно, набагато більше, якщо порахувати соціально-економічний ефект, втрати самих судновласників, бізнесу. Я думаю, що це на мільярди, і, можливо, навіть не гривень", - сказав глава МІУ.