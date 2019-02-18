Підсумки дня: 18 лютого

•Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что совет министров иностранных дел ЕС одобрил "азовский пакет" санкций против Российской Федерации (РФ)

•Ровно 5 лет назад, 18 февраля 2014 года, начались самые кровавые дни Революции Достоинства. В результате противостояний с правоохранителями погибли 23 активиста

•Государственный адвокат экс-президента Виктора Януковича Юрий Рябовол подал апелляцию на приговор Оболонского районного суда по делу о государственной измене

•Утром 18 февраля в центре оккупированного Донецка произошло не менее трех взрывов

•Полиция Автономной Республики Крым объявила в розыск руководство и участников отдельного подразделения "Рубеж", которые в течение марта 2014 года принимали активное участие в вооруженном захвате противолодочного корвета ВМС Украины "Хмельницкий" и разведывательного корабля "Славутич"

•Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, который подозревается в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, вернулся на работу

•В сети активно обсуждают расследование, которое провела команда программы “Наші Гроші” и журналист Александр Курбатов. Он рассекретил огромное состояние одиозного кардиохирурга и руководителя Института Сердца Бориса Тодурова и привел примеры, как он мог обогатиться за счет продажи бесплатных стентов и закупок материалов по завышенным ценам.

•Лейтенант украинской армии Валерия Сикал, которая ранее обвинила командира Виктора Иванива в домагательствах, была оштрафована

•Известная украинская писательница Лариса Ницой решила разобраться, почему в англоязычной версии Википедии указано, что Айвазовский - это российский художник, а не украинский и российский, что соответствует действительности

•Выступление 18-летней Магдалены Паскар из села Крутояровка Одесской области на слепом прослушивании девятого сезона Голоса країни впечатлило судьей настолько, что MONATIK плакал, а Балан едва сдерживал слезы

•Первый температурный рекорд в 2019 году установлен в Киеве в воскресенье, 17 февраля