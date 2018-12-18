Рада схвалила закон про відповідальність за булінг

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Законопроект прийнятий у другому читанні

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №8584, який визначає поняття булінгу і передбачає адміністративну відповідальність за нього, передає кореспондент РБК-Україна.

Проект підтримали 228 нардепів.

У пояснювальній записці наголошується, що, згідно з інформацією Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), з булінгом у колі однолітків в Україні стикалися близько 67% дітей.

Суть закону

Вводиться визначення терміну "булінг". Так, згідно з проектом, буллінг - це діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що здійснюються щодо малолітньої або неповнолітньої особи або такою особою щодо інших учасників освітнього процесу, в результаті чого могла бути чи була завдана шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого.

Штрафи

Так, булінг тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Якщо цькування було вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адмінстягнення – це тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 таким мінімумів або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

Булінг, який вчинений малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

При цьому неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку.

Згідно закону, навчальні заклади зобов'язані викладати у відкритий доступ правила поведінки та інструкції щодо протидії знущань та подання скарг на випадки булінгу. При цьому освітній омбудсмен матиме право отримувати і перевіряти інформацію, статистику за заявами про випадки булінгу та відповідну реакцію з боку навчальних закладів.

Нагадаємо, на початку жовтня депутати підтримали за основу закон про відповідальність за булінг.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет з питань науки і освіти рекомендував Верховній раді прийняти законопроект №8584 щодо протидії булінгу. При цьому закон рекомендувалося прийняти в цілому з урахуванням пропозицій, поданих Міністерством освіти і науки.

У матеріалі РБК-Україна "Булінг у законі: як депутати пропонують боротися з дитячою агресією" підкреслювалося, що кількість скарг дітей на булінг з боку вчителів останнім часом зростає.