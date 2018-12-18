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Ватикан визнав Православну церкву України та її предстоятеля

Новини » Суспільство    18.12.2018 - 11:29
Ватикан визнав Православну церкву України та її предстоятеля
Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна)

Офіційний портал новин Ватикану повідомив про обрання Епіфанія предстоятелем Православної церкви України

Ватикан визнав Православну церкву України та її предстоятеля митрополита Епіфанія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення архієпископа Євстратія Зорі у Facebook.

Зоря зазначив, що вчора, 17 грудня 2018 року, офіційний портал новин Ватикану повідомив про обрання митрополита Епіфанія предстоятелем автокефальної УПЦ.

"Фактично це знак того, що відповідно до порядку екуменічного діалогу з православними церквами в силу канонічного визнання Вселенським патріархом Варфоломієм української церкви та її митрополита - ця церква набуває для Ватикану суб‘єктності. Вельми болюча новина для Московської патріархії. І дуже вагома - для католицького і всього християнського світу", - написав він.

Зоря зазначив, що між католицькою церквою і православною церквою відсутня євхаристійна єдність і офіційно католицька церква не здійснює якогось церковного акту визнання нової автокефалії, разом з тим, "фактично поширення цієї офіційної новини є сигналом для всіх, хто ще має сумнів, в тому числі у помісних церквах: дипломатія Вселенського патріархату перемогла московські потуги".

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 грудня Об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія (Думенка) предстоятелем автокефальної церкви.

У свою чергу, Вселенський патріархат привітав Україну з успішним завершенням Об'єднавчого собору та заснуванням нової Православної автокефальної церкви і запросив новообраного митрополита Єпіфанія на спільну літургію на Фанарі (Туреччина) 6 січня. Як очікується, 6 січня Епіфаній отримає томос.

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