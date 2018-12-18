У "Київводоканалі" повідомили графік відключень води до кінця року

На окремих вулицях Києва воду відключатимуть до 28 грудня
У Києві в зв'язку із плановими ремонтами на мережах централізованого водопостачання відключатимуть воду до 28 грудня 2018. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".
Зазначається, що воду у період з 18 до 28 грудня відключатимуть почергово на блиько 20 вулицях столиці. Також оприлюднено адреси та графік відключень водопостачання.
із 20.00 до 9.00 22 грудня - вул.Глибочицька, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 27, 29/31, 33, 37, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 58, 67, 71, 101;
вул.Петрівська, 10, 12; пров.Косогірний, 4, 8, 8А, 9;
із 9.00 до 24.00 - вул.Метрологічна,12;
із 19.00 до 10.00 22 грудня - вул.Гетьмана, 34, 36, 38; вул.Тупікова, 4, 21, 25, 27, 29, 31; вул.Леванєвського, 2, 4, 5, 33;
із 8.00 до 22.00 - вул. Гарматна, 2, 4, 6;
Нагадаємо, минулого тижня "Київводоканал" звернувся до мешканців столиці із проханням оплатити грудневі рахунки за холодну воду до кінця року, не чекаючи платіжок від підприємства.