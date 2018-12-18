У "Київводоканалі" повідомили графік відключень води до кінця року

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

На окремих вулицях Києва воду відключатимуть до 28 грудня

У Києві в зв'язку із плановими ремонтами на мережах централізованого водопостачання відключатимуть воду до 28 грудня 2018. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що воду у період з 18 до 28 грудня відключатимуть почергово на блиько 20 вулицях столиці. Також оприлюднено адреси та графік відключень водопостачання.

18 грудня

з 8.00 до 23.50 - вул.Сверстюка,52, 52А, 54;

з 9.00 до 24.00 - вул. Туполєва,5, 24;

20 грудня

з 11.00 до 24.00 22 грудня - вул.Теслярська,4, вул,Кайсарова,15;

із 9.00 до 23.00 - вул.Тверський тупик,7;

із 9.00 до 17.00 - Андріївський узвіз, 15, 17, 19, 21, 28, 28А, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, Андріївська церква;

із 9.00 до 23.30 - вул. Героїв Дніпра,41;

21 грудня

із 20.00 до 9.00 22 грудня - вул.Глибочицька, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 27, 29/31, 33, 37, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 58, 67, 71, 101;

вул.Петрівська, 10, 12; пров.Косогірний, 4, 8, 8А, 9;

із 9.00 до 24.00 - вул.Метрологічна,12;

із 19.00 до 10.00 22 грудня - вул.Гетьмана, 34, 36, 38; вул.Тупікова, 4, 21, 25, 27, 29, 31; вул.Леванєвського, 2, 4, 5, 33;

із 8.00 до 22.00 - вул. Гарматна, 2, 4, 6;

25 грудня

із 9.00 до 22.00 - Харківське шосе, 210, вул.Горлівська, 209, 220;

26 грудня

із 11.00 до 24.00 28 грудня - проспект Академіка Глушкова, 8А.

Нагадаємо, минулого тижня "Київводоканал" звернувся до мешканців столиці із проханням оплатити грудневі рахунки за холодну воду до кінця року, не чекаючи платіжок від підприємства.