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Собор Московського патріархату у Вінниці перейшов до нової церкви

Новини » Суспільство    17.12.2018 - 12:49
Собор Московського патріархату у Вінниці перейшов до нової церкви
Фото: митрополит Симеон (wikipedia.org)

Митрополит Симеон оголосив про перехід Спасо-Преображенського собору до нової церкви

Митрополит Вінницький і Барський Симеон оголосив про перехід Спасо-Преображенського кафедрального собору у Вінниці до Православної церкви України. Про це повідомив керівник прес-служби Вінницької єпархії протодиякон Владислав Демченко, передає РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт 0432.ua.

За словами Демченка, Симеон оголосив про перехід собору до нової церкви на літургії 16 грудня. Керівник прес-служби Вінницької єпархії також зазначив, що парафіяни жодних змін не відчують. Він також уточнив, що служби у храмі будуть правитися тією мовою, якою самі побажають парафіяни.

У той же час сайт 0432.ua підкреслює, що інформації про перехід інших парафій у Вінницькій області до Православної церкви України поки немає.

 

Зазначимо, митрополит Симеон був одним з двох ієрархів Московського патріархату, які брали участь в Об'єднавчому соборі 15 грудня. Крім того, за підсумками голосування за предстоятеля Православної церкви України він зайняв друге місце з результатом 27 голосів.

В ході Собору в УПЦ Московського патріархату заявили, що його учасники "вже не були членами церкви".

 

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