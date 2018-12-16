У Повітряних силах розповіли подробиці про винищувач Су-27

Фото: Су-27УБ (pixabay.com)

Протягом експлуатації літак здійснив 824 посадки, провів в небі 479 годин

У Повітряних силах України розповіли подробиці про стан винищувача Су-27, який зазнав аварії вчора, 15 грудня, в Житомирській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЗСУ.

Повідомляється, що винищувач Су-27 з бортовим номером "55" 1987 року випуску є одним із самих літальних апаратів цього типу на озброєнні Повітряних сил ЗС України, повідомили в прес-службі.

В 2016 році літак пройшов середній ремонт на державних авіаційно-ремонтних підприємствах. Зокрема авіаційні двигуни пройшли капітальний ремонт на ДП Луцький ремонтний завод "Мотор" 8 квітня 2016 року.

Також зазначається, що протягом експлуатації Су-27 здійснив 824 посадки, провів в небі 479 годин.

Крім того, у Повітряних силах повідомили, що літак поступив на озброєння і почав виконувати завдання майже одночасно із загиблим пілотом, льотчик добре знав цю машину.

Нагадаємо, в результаті катастрофи винищувача Су-27 у Житомирській області загинув майор Олександр Фоменко, який був начальником повітряно-вогневої і тактичної підготовки бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних сил України.

Винищувач Су-27 виконував вправи з курсом бойової підготовки на пілотаж у складних метеорологічних умовах.