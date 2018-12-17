Опубліковано фото катастрофи Су-27 у Житомирській області

Фото: Су-27 (facebook.com/Scramblemagazine)

Фото катастрофи Су-27 потрапили до авіаційного видання Scramble Magazine

У мережі з'явилися фото катастрофи Су-27 у Житомирській області, яка сталася 15 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію авіаційного видання Scramble Magazine (Нідерланди) у Facebook.

Повідомляється, що Scramble отримав фото катастрофи літака Су-27, в результаті якої загинув пілот. У виданні також зазначили, що досі невідома офіційна причина катастрофи. У Scramble припустили, що пілот перед трагедією міг не знати про фактичну висоту. Крім того, експерти не виключають, що Су-27 не просто впав, а ковзав деякий час по землі.

Фото: Су-27 (facebook.com/Scramblemagazine)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні розбився винищувач Су-27. Інцидент стався у Житомирській області у ході виконання планових польотів. У результаті катастрофи загинув пілот Олександр Фоменко. У Повітряних силах відзначили, що він був льотчиком першого класу і мав загальний наліт 482 години.

Зазначимо, розслідуванням аварії військового літака займається Державне бюро розслідувань і військова прокуратура. Відкрито кримінальну справу за статтею 416 Кримінального кодексу (Порушення правил польотів або підготовки до них).