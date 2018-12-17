Лавров: Росія втратить решту України після визнання "ДНР/ЛНР"

Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

На думку Лаврова, правлячий режим в Україні "має риси неонацистського"

У разі визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" Російська Федерація втратить решту України. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Лавров зазначив, що з російської точки зору правлячий режим в Україні "має всі риси неонацистського". Він також заявив, що з українським режимом "воюють громадяни України, які живуть на Донбасі".

"Ви хочете визнати "ЛНР" і "ДНР"? А далі? Втратити решту України, залишити її нацистам?", - сказав Лавров.

Нагадаємо, раніше Лавров назвав умову переговорів про долю захоплених українських моряків. За його словами, переговори можуть початися тільки після оголошення вироків.

Він також заявив, що обмін полоненими на Донбасі ускладнюється через "необережність українських колег".

"Просто українська сторона, коли починається конкретне узгодження списків, постійно намагається включати в них осіб, які не мають відношення до подій на Донбасі", - підкреслив Лавров.