У Криму суд продовжив Балуху арешт на 2 місяці

Арешт активіста продовжили до 14 серпня

Підконтрольний Росії Роздольненський суд у Криму продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою українському активісту Володимиру Балуху на два місяці. Про це повідомляє видання "Крим.Реаліі".

Так, рішення оголосила суддя Тетяна Пиркало. Арешт продовжено до 14 серпня 2018 року. Дата наступного судового засідання - 22 червня о 15:00.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ (МЗС) України вимагає від Росії негайно допустити лікарів до політв'язня Володимира Балуха та звільнити його.

У п'ятницю, 15 червня, Балуху стало погано під час судового засідання. Активісту викликали швидку допомогу і оголосили перерву.

Політв'язень продовжує безстрокове голодування через незгоду з судовими звинуваченнями, які називає сфальсифікованими.

Так, Федеральна служба безпеки Росії затримала Балуха в 2016 році за активну проукраїнську позицію. Однак офіційною причиною вказано нібито зберігання боєприпасів і тротилових шашок.