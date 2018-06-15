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Трамп офіційно оголосив про введення мит на китайські товари

НовиниПолітика    15.06.2018 - 15:50
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США можуть ввести додаткові збори, якщо Пекін піде на заходи у відповідь

Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про введення мит на китайські товари. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що Трамп оголосив про введення 25-відсоткового мита на товари з Китаю. Передбачається, що мита будуь застосовані щодо товарів на суму 50 млрд доларів. Крім того, США можуть ввести додаткові збори, якщо Пекін піде на заходи у відповідь.

За словами Трампа, до переліку, на який поширюватимуться мита, входять товари з китайського стратегічного плану "Зроблено в Китаї 2025", який був прийнятий для посилення позицій Пекіна у високотехнологічних галузях для подальшого економічного зростання. Вашингтон вважає, що це зашкодить економічному зростанню США та інших країн.

Нагадаємо, раніше директор Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила, що нові мита США представляють ризик для світової торгівлі.

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Китай, пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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