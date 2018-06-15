Сьогодні Трамп офіційно оголосив про введення мит на китайські товари

Китай звинуватив США у початку торгової війни через рішення преиздента США Дональда Трампа про введення мит на китайські товари. Про це йдеться в заяві Міністерства торгівлі Китаю, повідомляє CNN.

"Сполучені Штати передумали і почали торгову війну", - йдеться в заяві китайського відомства.

Як повідомляється, Китай звинуватив США в тому, що вони зробили перший "постріл" сьогодні, 15 червня 2018 року, після того, як Білий дім підтвердив введення 25-відсоткового мита на товари з Китаю.

Крім того, Reuters повідомляє, що Китай планує ввести заходи у відповідь на дії США.

"Китай не хоче вести торговельну війну, але у китайської сторони немає іншого вибору, крім як рішуче протистояти цьому, через короткозору поведінку Сполучених Штатів, що шкодить обом сторонам... Ми негайно вводимо тарифні заходи того ж масштабу і сили. Всі результати переговорів, раніше досягнутих двома сторонами, будуть недійсними", - цитує видання заяву Міністерства торгівлі Китаю.

Нагадаємо, сьогодні Трамп офіційно оголосив про введення мит на китайські товари.