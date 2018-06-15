Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Китай звинуватив США у початку торгової війни

НовиниПолітика    15.06.2018 - 17:00
Фото: Дональд Трамп та Сі Цзіньпін (колаж РБК-Україна)
Фото: Дональд Трамп та Сі Цзіньпін (колаж РБК-Україна)

Сьогодні Трамп офіційно оголосив про введення мит на китайські товари

Китай звинуватив США у початку торгової війни через рішення преиздента США Дональда Трампа про введення мит на китайські товари. Про це йдеться в заяві Міністерства торгівлі Китаю, повідомляє CNN.

"Сполучені Штати передумали і почали торгову війну", - йдеться в заяві китайського відомства.

Як повідомляється, Китай звинуватив США в тому, що вони зробили перший "постріл" сьогодні, 15 червня 2018 року, після того, як Білий дім підтвердив введення 25-відсоткового мита на товари з Китаю.

Крім того, Reuters повідомляє, що Китай планує ввести заходи у відповідь на дії США.

"Китай не хоче вести торговельну війну, але у китайської сторони немає іншого вибору, крім як рішуче протистояти цьому, через короткозору поведінку Сполучених Штатів, що шкодить обом сторонам... Ми негайно вводимо тарифні заходи того ж масштабу і сили. Всі результати переговорів, раніше досягнутих двома сторонами, будуть недійсними", - цитує видання заяву Міністерства торгівлі Китаю.

Нагадаємо, сьогодні Трамп офіційно оголосив про введення мит на китайські товари.

Україна та США домовилися про створення нового бойового модуля за стандартами НАТО У Південній Кореї заявили, що питання американських військових є суто справою Сеулу та США
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Китай, пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся