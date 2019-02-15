Підсумки дня: 15 лютого

•За главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, внесли залог в размере 2 млн 497 тыс. гривен

•Президент США Дональд Трамп заявил, что он подпишет документ о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой

•Дипломаты Европейского союза согласовали санкции против России в связи с задержанием спецслужбами России украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе

•Постоянная палата третейского суда в Гааге официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу "ПриватБанка" и против Российской Федерации

•В Мюнхене началась конференция по безопасности. Она будет будет проходить три дня, с 15 по 17 февраля

•Специализированной антикоррупционной прокуратуре поручили рассмотреть возможность открытия дела на кандидата на президентских выборах 2019 Юлии Тимошенко

•Водитель рейсового автобуса, которого обвиняют в гибели студентки из Житомирской области, которую он якобы высадил на трассе ночью, не выдержал нападок со стороны сообщества и слег с сердечным приступом

•Львовский сурок Маруся, которую традиционно будят на Сретение, 15 февраля, дала свой прогноз о том, какая весна ждет украинцев в 2019 году