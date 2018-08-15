Підсумки дня: 15 серпня

Комісія РФ з питань помилування не прийняла клопотання по Сенцову

Комісія з питань помилування в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (ЯНАО) не прийняла два клопотання про помилування незаконно засудженого в РФ, українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомили в прес-службі губернатора округу. "Підтверджуємо, що в комісію з питань помилування надійшли два клопотання, але обидва - не від Олега Сенцова. Прохання про помилування має бути написано особисто Сенцовим, тому прохання не прийняті", - сказали в прес-службі. Зазначено, що клопотання від матері Сенцова і архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента спочатку були написані на ім'я президента Росії. З адміністрації президента вони були направлені в комісію з питань помилування в ЯНАО.

Двоє українців постраждали при обваленні мосту в Генуї

В префектурі міста Генуя двоє українців постраждали в результаті обвалення мосту. Про це українське консульство в Мілані повідомило в Facebook. "Двоє постраждалих громадян України перебувають у лікарні "Сан Мартін", з якою Генеральне консульство підтримує постійний зв'язок. В інші лікарні "Галлієра" і "Вілла Скассі" постраждалі українці на госпіталізацію не поступали", - йдеться в повідомленні.

Туреччина звинуватила США у готовності йти на розрив відносин

Сполучені Штати Америки готові йти на розрив відносин з Туреччиною через кримінальне переслідування американського пастора Ендрю Брансона. Про це заявив прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин. Зокрема, Калин заявив, що Анкара підтримує якнайшвидше врегулювання відносин з США. Однією з умов він назвав повагу США до судової системи Туреччини. "США готові розірвати відносини з Туреччиною через пастора. Вашингтон знаходиться в кроці від втрати підтримки Туреччини. Ні при Обамі, ні при Трампа не було зроблено чітких кроків щодо підтримки Туреччини в питанні ліквідації двох основних загроз нацбезпеці - терористичної течії "Паралельна держава" і РКК", - заявив Калин.

Помер Едуард Успенський: подробиці останніх днів життя письменника

Легендарний дитячий письменник Едуард Успенський, на творах якого виросло не одне покоління дітей, помер увечері 14 серпня у власному будинку в селі Пучково, під Москвою. Поруч з письменником до останніх хвилин знаходилася дружина Елеонора Філіна, з якою він прожив 18 років. У письменника залишилася дочка від першого шлюбу і дві усиновлені дочки-близнючки від другого. В третьому шлюбі, з Елеонорою Філіної у письменника дітей не було, вони спільно виховували сина Філіної. Незадовго до смерті письменник відмовився від допомоги лікарів.

Вчений назвав дату "апокаліпсису" на Землі

До 2050 року кількість жителів Землі, які відчують на собі вплив екстремально високої температури, різко збільшиться. Про це повідомив професор Мельбурнського університету Найджел Таппер. "Тепло буде настільки сильним, що буде складатися відчуття доменної печі. Організм буквально буде відчувати загрозу для життя і якийсь Апокаліпсис", - сказав він. Більш того, вчений розповів, що через високу температуру людина не зможе вийти на вулицю більше, ніж на кілька хвилин. Приміром, вчені прогнозують, що до кінця століття Франція легко зможе подолати позначку в +50 градусів вище нуля.