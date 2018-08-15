Комісія РФ з питань помилування не прийняла клопотання по Сенцову

Комісія з питань помилування в Ямало-Ненецькому автономному окрузі не прийняла клопотання по Сенцову від його матері і кримського архієпископа

Комісія з питань помилування в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (ЯНАО) не прийняла два клопотання про помилування незаконно засудженого в РФ, українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомили в прес-службі губернатора округу, передає "Інтерфакс".

"Підтверджуємо, що в комісію з питань помилування надійшли два клопотання, але обидва - не від Олега Сенцова. Прохання про помилування має бути написано особисто Сенцовим, тому прохання не прийняті", - сказали в прес-службі.

Зазначено, що клопотання від матері Сенцова і архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента спочатку були написані на ім'я президента Росії. З адміністрації президента вони були направлені в комісію з питань помилування в ЯНАО.

Нагадаємо, раніше в адміністрації президента РФ заявили, що Олег Сенцов повинен самостійно звернутися до Путіна з проханням про помилування для початку відповідної процедури. 10 серпня звернення матері Сенцова про помилування сина було передано для розгляду Комісії з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу Російської Федерації.