Туреччина звинуватила США у готовності йти на розрив відносин

У Туреччині заявили, що США перебувають "в одному кроці" від розриву відносин з Анкарою

Сполучені Штати Америки готові йти на розрив відносин з Туреччиною через кримінальне переслідування американського пастора Ендрю Брансона. Про це заявив прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин, передає Anadolu.

Зокрема, Калин заявив, що Анкара підтримує якнайшвидше врегулювання відносин з США. Однією з умов він назвав повагу США до судової системи Туреччини.

"США готові розірвати відносини з Туреччиною через пастора. Вашингтон знаходиться в кроці від втрати підтримки Туреччини. Ні при Обамі, ні при Трампа не було зроблено чітких кроків щодо підтримки Туреччини в питанні ліквідації двох основних загроз нацбезпеці - терористичної течії "Паралельна держава" і РКК", - заявив Калин.

Він також зазначив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган сьогодні в телефонному режимі обговорить цю ситуацію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, а завтра - з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Туреччині звинуватили США у невиконанні обіцянки про припинення підтримки курдів.

Відзначимо, сьогодні в Туреччині суд відмовився відпустити американського пастора Ендрю Брансона з-під арешту.