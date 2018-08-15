Итоги дня: 15 августа

Комиссия РФ по вопросам помилования не приняла ходатайства по Сенцову

Комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) не приняла два ходатайства о помиловании незаконно осужденного в РФ, украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора округа. "Подтверждаем, что в комиссию по вопросам помилования поступили два ходатайства, но оба - не от Олега Сенцова. Прошение о помиловании должно быть написано лично Сенцовым, поэтому прошения не приняты", - сказали в пресс-службе. Указано, что ходатайства от матери Сенцова и архиепископа Симферопольского и Крымского Климента изначально были написаны на имя президента России Владимира Путина. Из администрации президента они были направлены в комиссию по вопросам помилования в ЯНАО.

Двое украинцев пострадали при обрушении моста в Генуе

В префектуре города Генуя двое украинцев пострадали в результате обрушения моста. Об этом украинское консульство в Милане сообщило в Facebook. "Двое пострадавших граждан Украины находятся в больнице "Сан Мартин", с которой Генеральное консульство поддерживает постоянную связь. В другие больницы "Галлиера" и "Вилла Скасси" пострадавшие украинцы на госпитализацию ни поступали", - говорится в сообщении.

Турция обвинила США в готовности идти на разрыв отношений

Соединенные Штаты Америки готовы идти на разрыв отношений с Турцией из-за уголовного преследования американского пастора Эндрю Брансона. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. В частности, Калын заявил, что Анкара поддерживает скорейшее урегулирование отношений с США. Одним из условий он назвал уважение США к судебной системе Турции. "США готовы разорвать отношения с Турцией из-за пастора. Вашингтон находится в шаге от потери поддержки Турции. Ни при Обаме, ни при Трампе не было предпринято четких шагов по поддержке Турции в вопросе ликвидации двух основных угроз нацбезопасности - террористического течения "Параллельное государство" и РКК", - заявил Калын.

Умер Эдуард Успенский: подробности последних дней жизни писателя

Легендарный детский писатель Эдуард Успенский, на произведениях которого выросло не одно поколение детей, скончался вечером 14 августа в собственном доме в селе Пучково, под Москвой. Рядом с писателем до последних минут находилась жена Элеонора Филина, с которой он прожил 18 лет. У писателя осталась дочь Татьяна от первого брака и две усыновленные дочери-близняшки от второго. В третьем браке, с Элеонорой Филиной у писателя детей не было, они совместно воспитывали сына Филиной. Незадолго до смерти писатель отказался от помощи врачей.

Ученый назвал дату "апокалипсиса" на Земле

К 2050 году количество жителей Земли, которые будут подвергнуты воздействию экстремально высокой температуры, резко увеличится. Об этом сообщил профессор Мельбурнского университета Найджел Таппер. "Тепло будет настолько сильным, что будет складываться ощущение доменной печи. Организм буквально будет чувствовать угрозу для жизни и какой-то Апокалипсис", - сказал он.Более того, ученый рассказал, что из-за высокой температуры человек не сможет выйти на улицу больше, чем на несколько минут. К примеру, ученые прогнозируют, что к концу века Франция легко сможет преодолеть отметку в +50 градусов выше нуля.