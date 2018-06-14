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"Нафтогаз" підтвердив призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу

НовиниЕнергетика    14.06.2018 - 14:26
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)

НАК розраховує найближчим часом подати до суду свої пояснення

Апеляційний суд округу Свеа (Швеція) при розгляді скарги російського "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу в справах з НАК "Нафтогаз України" призупинив процедуру його виконання. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі НАК.

Дане рішення означає, що подальші дії "Нафтогазу" за процедурою стягнення 2,6 млрд доларів з "Газпрому" тимчасово призупинено. У той же час воно не призводить до скасування рішень арбітражу і не дає "Газпрому" можливість вимагати повернення 2,1 млрд доларів, які вже зараховано рішенням арбітра в якості компенсації "Нафтогазу".

У "Нафтогазі" зазначають, що суд округу Свеа прийняв рішення без виклику представників НАК і, відповідно, без урахування пояснень і аргументів, які компанія могла б надати. Крім того, суд не повідомив українську сторону про наявність такого клопотання "Газпрому" та про розгляд даного питання.

Також у "Нафтогазі" підкреслили, що призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу є тимчасовим. НАК найближчим часом подасть суду розгорнуті пояснення і контрагрументи.

Нагадаємо, раніше російський "Газпром" заявив про те, що виконання рішення арбітражу за позовом "Нафтогазу" призупинено.

 

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Теги публікації: Газпром, Стокгольмский арбитраж, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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