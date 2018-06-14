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Інтерв'ю

Вибух у Києві: у поліції повідомили подробиці

НовиниНадзвичайні події    14.06.2018 - 18:15
Фото: місце вибуху у Києві (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: місце вибуху у Києві (kyiv.npu.gov.ua)

За фактом вибуху у Києві розпочато кримінальне провадження

За фактом вибуху у Києві, який стався сьогодні, 14 червня 2018 року, у Святошинському районі міста, розпочато кримінальне провадження. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.

"Подія сталася о 16:40 на вулиці Чорнобильській. Діти з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовані до медичного закладу, двоє з них - у тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, діти знайшли в салоні автомобіля, який був припаркований у дворі, невідомий предмет, схожий на коробку, а коли спробували її відкрити - стався вибух.

 

Фото: місце вибуху у Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Внаслідок вибуху у Києві, за інформацією поліції, отримали травми та були доставлені до лікарні 5-річний хлопчик, 11-річна та двоє 8-річних дівчат.

Наразі правоохоронці обстежують територію навколо місця вибуху у Києві та встановлюють власника машини. 

"Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху у Києві постраждали четверо дітей.

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Теги публікації: Київ, полиция, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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