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"Газпром": виконання рішення арбітражу за позовом "Нафтогазу" призупинено

НовиниПолітика    14.06.2018 - 14:18
Фото: "Газпром" (gazprom.ru)
Фото: "Газпром" (gazprom.ru)

Винесення наказу позбавляє "Нафтогаз", в тому числі, підстав для спроб арешту активів "Газпрому" за кордоном

У Швеції апеляційний суд призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору російської компанії "Газпром" і НАК "Нафтогаз України". Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву компанії.

Наголошується, що "Газпром" подав відповідне клопотання з метою перешкодити "Нафтогаз" вимагати виконання цього рішення в різних інстанціях до розгляду апеляції по суті.

"Винесення (судового, - ред.) наказу позбавляє НАК "Нафтогаз України", в тому числі, підстав для спроб арешту активів "Газпрому" за кордоном", - заявили в "Газпромі".

У російській компанії також відзначили, що Апеляційний суд погодився, що є достатні підстави для зупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма ухвалив рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за ключовою вимогою української сторони в рамках спору за контрактом на транзит російського газу в країни Європи.

"Трибунал підтвердив порушення "Газпромом" зобов'язань щодо обсягів транзиту і присудив компенсацію у розмірі 4,63 млрд доларів. Це рішення означає, що "Газпром" повинен заплатити компенсацію "Нафтогазу" у розмірі 2,56 млрд доларів з урахуванням остаточного розрахунку за газ, який був поставлений у 2014 і 2015 роках", - заявила НАК "Нафтогаз".

РБК-Україна писало, що фактично, це означає, що компенсація, виплату якої трибунал присудив "Газпрому", "покриває" борг української компанії за газ у розмірі понад 2 млрд доларів. Арбітри присудили НАКу оплату цієї суми на користь "Газпрому" в грудні 2017 року, коли прийняли остаточне рішення з позовом про контракт купівлі-продажу російського газу. Сперечатися українська і російська газові компанії почали 16 червня 2014 року.

В цей день НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" обмінялися зустрічними позовами, які подали до Стокгольмського арбітражу. Оскаржити знамениті контракти купівлі-продажу і транзиту російського газу від 19 січня 2009 року в рамках шведського права сторони домовилися ще в момент їх підписання. Контракти діють до кінця 2019 року.

 

Заборгованість підприємств перед "Нафтогазом" за газ складає близько 31,4 млрд гривень "Нафтогаз" сплатив до держбюджету 53,5 млрд гривень
Теги публікації: Газпром, арбитраж, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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