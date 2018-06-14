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Європарламент прийняв резолюцію щодо Сенцова

НовиниПолітика    14.06.2018 - 13:21
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Лідерів ЄС закликали засудити порушення прав людини в Росії

Європейський парламент на засіданні 14 червня прийняв резолюцію щодо українського політв'язня Олега Сенцова, якого утримують в Російській Федерації. Відповідна інформація розміщена на сайті Європарламенту.

Зокрема, ЄП висловлює солідарність з режисером , який 14 травня 2018 року оголосив голодування, щоб домогтися звільнення політв'язнів в Росії. У резолюції також зазначено, що вирок Сенцову грунтується на отриманих в результаті тортур свідченнях.

 

Європарламент засуджує порушення міжнародного права в окупованому Криму, включаючи застосування російського законодавства, а також мілітаризацію півострова, яка загрожує регіональній безпеці. Також у документі засуджуються масові й систематичні порушення прав людини, зокрема етнічних українців і кримських татар.

Крім того, лідерів країн Євросоюзу закликали виступити із засудженням порушень прав людини в Росії та спроб приховати їх під прикриттям футбольного Чемпіонату світу-2018.

Нагадаємо, у Бундестазі вважають, що Німеччина повинна активніше допомагати звільненню Сенцова.

 

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Теги публікації: резолюция, Олег Сенцов, Європарламент  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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