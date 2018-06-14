Європарламент прийняв резолюцію щодо Сенцова

Лідерів ЄС закликали засудити порушення прав людини в Росії

Європейський парламент на засіданні 14 червня прийняв резолюцію щодо українського політв'язня Олега Сенцова, якого утримують в Російській Федерації. Відповідна інформація розміщена на сайті Європарламенту.

Зокрема, ЄП висловлює солідарність з режисером , який 14 травня 2018 року оголосив голодування, щоб домогтися звільнення політв'язнів в Росії. У резолюції також зазначено, що вирок Сенцову грунтується на отриманих в результаті тортур свідченнях.

the European Parliament overwhelmingly passed a resolution calling for the immediate release of #Sentsov. 455 for, 106 against. #Ukraine #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 14, 2018

Європарламент засуджує порушення міжнародного права в окупованому Криму, включаючи застосування російського законодавства, а також мілітаризацію півострова, яка загрожує регіональній безпеці. Також у документі засуджуються масові й систематичні порушення прав людини, зокрема етнічних українців і кримських татар.

Крім того, лідерів країн Євросоюзу закликали виступити із засудженням порушень прав людини в Росії та спроб приховати їх під прикриттям футбольного Чемпіонату світу-2018.

Нагадаємо, у Бундестазі вважають, що Німеччина повинна активніше допомагати звільненню Сенцова.