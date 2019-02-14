Підсумки дня: 14 лютого

•Судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян в четверг объявил решение по ходатайству Кабмина относительно отмены временного запрета Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения

•Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал намерение России участвовать в наблюдении за выборами президента в Украине в марте 2019 года

•14 февраля умер Сергей Захаров - знаменитый советский эстрадный певец и актер. Ему было 68 лет

•В рейтинге кандидатов в президенты первые места занимают Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко

•Председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус напомнил, что почти два года назад был одобрен законопроект, который позволил бы списать 30 млрд гривен долгов за коммуналку

•Для резкого роста курса доллара на 10% и более нужны достаточно веские факторы, и не все из них стоит рассматривать, как хоть сколько-нибудь вероятные

•Шевченковский районный суд Киев 14 февраля арестовал 300 тысяч долларов на британских счетах бывшего главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова

•Прокурор Виктория Коваль заявила, что фигурант дела убийства Екатерины Гандзюк Алексей Левин скрывается в Доминиканской Республике

•День святого Валентина — повод для многих селебритис поделиться со своими поклонниками яркими моментами из личной жизни. 14 февраля многие украинские звезды поспешили опубликовать на своих соцстраничках романтичные, а порой и "горячие" фото с любимыми