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У Раді назвали терміни проведення місцевих виборів

Новини » Політика    13.09.2019 - 12:29
У Раді назвали терміни проведення місцевих виборів
Фото: Ірина Верещук (facebook.com vereshchuk.ukraine)

Місцеві вибори відбудуться в квітні

Місцеві вибори в Україні пройдуть навесні 2020 року. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук.

Депутат уточнила, що вибори пройдуть у квітні.

"Вони і так повинні бути за планом в 2020 році. Але вони можливо будуть раніше - у квітні. Це швидше всього, коли можна провести", - заявила Верещук.

За її словами, місцеві вибори неможливо провести до нового року через необхідність внесення змін до законодавства.

"Я даю майже 100 відсоткову гарантію, що ми не встигнемо до нового року адже ми повинні провести зміни в Конституцію. Якщо ви розумієте, це два засідання сесії. Мова йде не тільки про вибори. Йдеться про повний перелік законопроектів. Окреме завдання - закон про столицю", - додала вона

Раніше глава Офісу президента України Андрій Богдан анонсував проведення місцевих виборів в короткі терміни. За словами керівника Офісу президента, найближчі місцеві вибори і їх результати повинні продемонструвати владі на місцях, як до них ставляться люди.

У той же час в партії "Слуга народу" заявили, що місцеві вибори відбудуться після реформи децентралізації.

Підкреслимо, що в п'ятницю, 13 вересня, 341 парламентарій при мінімально необхідних 300 схвалив звільнення ЦВК. Остаточний список нових членів Центрвиборчкому може бути сформований до кінця жовтня, проте кандидатури можна подавати вже завтра.

Нагадаємо, повноваження всього складу ЦВК будуть припинені відповідно до п. 21 год. 1 ст. Конституції України та ст. 311 закону про ЦВК з урахуванням мотивованого подання президента.

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