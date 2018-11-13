У "Київтеплоенерго" повідомили тарифи на тепло до кінця року

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У грудні тарифи на опалення для киян залишаться незмінними

До кінця 2018 року у Києві тарифи на тепло залишаться незмінними, а зростання відбудеться вже з нового року. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Київтеплоенерго".

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене за результатами громадського обговорення майбутніх тарифів на виробництво теплової енергії на столичних ТЕЦ на грудень 2018 року.

"Враховуючи довготривалу процедуру розгляду проекту тарифів в НКРЕКП, 30 календарних діб, КП "Київтеплоенерго" прийняло рішення, що до кінця 2018 року дані тарифи змінюватися не будуть", - зазначили в прес-службі.

Зокрема, діючі тарифи зберігаються як для категорії "населення", так для категорії "релігійні організації". Але вже з початку 2019 року тарифи та тепело у Києві зростуть у зв'язку зі зростанням ціни на газ, оскільки 90% тарифу на виробництво теплової енергії складає паливо.

Відтак, згідно з постановою №867 Кабміну від 19 жовтня 2018 року, діє єдина ціна на газ для всіх категорій споживачів - 6235,51 за 1000 кубометрів. Раніше тариф для населення та для релігійних організацій відрізнявся, зокрема організації платили вдвічі менше.

Нагадаємо, 13 листопада у Хмельницькій області в місті Шепетівка призупинили навчання у чотирьох школах через відсутність опалення.