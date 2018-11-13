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У Києві завтра очікується утворення снігового покриву до 6 см, - ДСНС

Новини » Суспільство    13.11.2018 - 12:31
У Києві завтра очікується утворення снігового покриву до 6 см, - ДСНС
Ілюстративне фото (facebook.com/Odessavfoto)

Завтра у Києві та області очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах

У Києві завтра, 14 листопада 2018 року, очікується утворення снігового покриву до 6 см. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Миколи Чечоткіна у Facebook.

Як зазначив очільник ДСНС, завтра у Києві та області очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.

"Вже завтра, 14 листопада по Київській області та Києву - мокрий сніг з утворенням снігового покриву до шести сантиметрів", - написав він.

Крім того, Чечоткін закликав обачно поводитись з обігрівальними пристроями у дні різкого похолодання.

У Києві завтра очікується утворення снігового покриву до 6 см, - ДСНС

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що завтра у Києві очікується погіршення погодних умов: сніг, посилення вітру та пониження температури повітря.

Додамо, з 14 листопада 2018 року мокрий сніг в Україні очікується в Київській та Чернігівській областях, а в Житомирській і Вінницькій областях, за даними синоптиків, очікується мокрий дощ зі снігом. За даними синоптиків, 14 листопада, на заході країни пройдуть дощі, на решті території - сонячно і без опадів.

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