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Підсумки дня: 13 лютого

Новини » Інше    13.02.2019 - 18:38

Підсумки дня: 13 лютого

•Голова Херсонської облради Владислав Мангер заявив, що вбивство активістки Катерини Гандзюк організував генерал Служби безпеки України Данило Доценко

•Суд зааарештував майно заводів Коломойського у справі ПриватБанку

•Кабінет міністрів України на засіданні 13 лютого спростив процедуру митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації - "євроблях"

•Народний депутат Ігор Мосійчук заявив, що він готовий спалити себе під посольством США, щоб довести правоту в конфлікті з приводу Уляни Супрун

•В Україні з 1 березня вперше розпочнеться автоматична індексація пенсій. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман

•Закон про булінг в Україні, від якого часто потерпають діти в навчальних закладах, почав діяти з січня цього року. Бориспільський районний суд Київської області виніс перше рішення щодо покарання за булінг

•На сьогодні 4,2 млн домогосподарств в Україні мають право на отримання субсидії. Для отримання грошей потрібно буди відкрити рахунок в Ощадбанку, пенсіонерам можна цього не робити

•В Укрзалізниці заявили, що у 2019 році планують підвищити тарифи на перевезення пасажирів на 25%

•Кабінет міністрів України припинив дію угоди про створення Консультативної економічної робочої комісії при керівних органах Співдружності незалежних держав (СНД)

•Улюблениця британців герцогіня Кейт Міддлтон продовжує виходити у світ з робочими візитами. Нещодавно вона відвідала конференцію фонду The Royal Foundation. Фото з заходу були опубліковані на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу

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