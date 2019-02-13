Уряд визначив черговість виплат субсидій в грошовій формі

Фото: Геннадій Зубко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Для отримання грошей потрібно буди відкрити рахунок в Ощадбанку, пенсіонерам можна цього не робити

На сьогодні 4,2 млн домогосподарств в Україні мають право на отримання субсидії. Про це журналістам сказав віце-прем'єр Геннадій Зубко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що з тих, хто отримає субсидію в грошовій формі 70% - пенсіонери, а 1,2 млн - це працездатне населення, яке потребує допомоги.

Зараз складається графік того, яким чином громадяни, будуть отримувати гроші. "Ті, хто мають рахунки в Ощадбанку, будуть отримувати одночасно на свої рахунки. Ті, хто отримує пенсію, будуть отримувати субсидію разом з пенсією. Ті, хто отримує пенсію через "Укрпошту", будуть отримувати з 4 до 25 березня безпосередньо з пенсією свою субсидію", - сказав він.

Зубко зазначив, що залишається питання до тих громадян, які не мають пенсійних рахунків і не мають рахунків в Ощадбанку. "Вони отримають повідомлення про те, що їм потрібно звернутися в будь-яке відділення Ощадбанку і відкрити рахунок", - сказав Зубко і додав, що на цей рахунок надійдуть гроші.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року. Передбачається, що ця ініціатива буде стимулювати українців економно споживати житлово-комунальні послуги. Крім того, очікується посилення соціальної підтримки найменш захищених категорій.

Зазначимо, міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв, що субсидія буде виплачуватися одночасно з пенсією. Він також зазначив, що фактично субсидія перетворюється на соціальну допомогу.