Гройсман оголосив автоматичну індексацію пенсій з 1 березня

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

В Україні вперше пройде автоматична індексація пенсій

В Україні з 1 березня вперше розпочнеться автоматична індексація пенсій. Про це на презентації звіту уряду за минулий рік заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за минулий рік середній розмір пенсії зріс у 1,5 рази. Гройсман також оголосив, що з 1 березня розпочнеться перша автоматична індексація пенсій.

"Минулого року пенсії були підвищені на 1476 гривень для 550 тисяч військових пенсіонерів", - підкреслив він.

Фото: звіт Кабміну

Нагадаємо, раніше Гройсман заявляв, що перерахунок пенсій у 2019 році буде здійснюватися автоматично.

"У січні у нас буде перерахунок пенсій для військових пенсіонерів, це десь 500 тис. осіб. А 1 березня буде масовий перерахунок пенсій для всіх українських громадян. Це буде вперше автоматична індексація", - зазначав прем'єр. Крім того, він підкреслив, що тепер індексація буде проводитися щорічно.

Відзначимо, раніше голова правління Пенсійного фонду Євген Капінус підкреслив, що на сьогодні в Україні на 10 працівників припадає 11 пенсіонерів.