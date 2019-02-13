Суд арештував майно заводів Коломойського у справі ПриватБанку

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Коломойський винен державі майже 20 млрд грн, які він отримав на рефінансування ПриватБанку

Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на майно ПАТ "Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат", ПАТ "Нікопольський завод феросплавів", ПАТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат", ПАТ "Дніпроазот" та інших підприємств, підконтрольних колишнім власникам "ПриватБанку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду від 10 лютого 2019 року.

Рішення ухвалено у справі про заволодіння службовими особами "ПриватБанку" державними коштами, виділеними як стабілізаційні кредити та рефінансування, на суму понад 19,7 млрд грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи "ПриватБанку" протягом 2014 року видали кредити 42 суб'єктам господарювання, підконтрольним групі "Приват", під заставу майнових прав на товар видали кредити в сумах від 18 до 73 млн доларів.

"Однак поставка товарів до цього часу не відбулася. Грошові кошти в строки, передбачені договорами, не повернуті. Майнові права на неотриманий товар, якими володіє ПАТ КБ "Приватбанк", не забезпечив погашення кредитів та повернення коштів до банківської установи", - йдеться в ухвалі суду.

У результаті у 2016 році держава в особі Міністерства фінансів України з метою уникнення дестабілізації фінансового ринку мусила за рахунок бюджетних коштів у сумі 116 млрд грн здійснити націоналізацію "ПриватБанку", що призвело до тяжких наслідків, зазначається в рішенні.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук повідомив про те, що господарські суди ухвалили 19 рішень на користь Національного банку на загальну суму 947 млн грн у справах проти колишнього співвласника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського.

У грудні 2019 року Національний банк України подав до суду Швейцарії позов проти одного з колишніх власників націоналізованого "ПриватБанку" Ігоря Коломойського. Позов подано на загальну суму 6,64 млрд грн подано за місцем проживання екс-акціонера банку з метою стягнення з Коломойського заборгованості як з фінансового поручителя перед НБУ за особистими поруками, наданими у 2016 році за п’ятьма договорами про надання кредитів рефінансування банку.