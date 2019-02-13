Україна вийшла з ще однієї угоди в рамках СНД

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Кабмін припинив дію угоди про економічну робочу комісію

Кабінет міністрів України припинив дію угоди про створення Консультативної економічної робочої комісії при керівних органах Співдружності незалежних держав (СНД). Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, сьогодні Кабмін припинив для України дію угоди, якою у 1992 році створювалася Консультативна економічна робоча комісія при Раді глав держав і Раді глав урядів СНД.

У пояснювальній записці відзначається, що відповідна угода втратила своє практичне значення у зв'язку з створенням Координаційно-консультативного комітету СНД, який припинив свою діяльність ще в грудні 2000 року. Відповідне рішення дозволить привести договірно-правову базу у рамках СНД відповідно до сучасних реалій.

Фото: проект указу

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розірвала угоду про обмін з Російською Федерацією правовою інформацією.

Відзначимо, минулого тижня стало відомо, що Україна вийшла з координаційних органів СНД.