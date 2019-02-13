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Кабмін спростив розмитнення "євроблях"

Новини » Фінанси    13.02.2019 - 15:27
Кабмін спростив розмитнення "євроблях"
Ілюстративне фото (УНІАН)

Уряд скасовує обов'язкову сертифікацію по екологічним нормам

Кабінет міністрів України на засіданні 13 лютого спростив процедуру митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації "євроблях". Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, в уряді зазначили, що одним із стримуючих факторів митного оформлення "євроблях" є складна і тривала процедура сертифікації, в тому числі, для підтвердження відповідності екологічним нормам. Зазначимо, без результатів сертифікації таке авто не може бути розмитнено.

З метою спрощення підтвердження відповідності такого автомобіля екологічним нормам при митному оформленні та першій реєстрації на рівні з сертифікатами відповідності тепер будуть використовувати технічний паспорт країни останньої реєстрації.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в останні дні оформлення "евроблях" київські митники будуть працювати до опівночі.

За словами президента Петра Порошенка, до Пенсійного фонду на даний момент надійшло 5 мільярдів гривень від розмитнення авто на іноземній реєстрації.

 

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