Трамп: анексію Криму допустив Обама

Трамп заявив, що на посту президента США не допустив би анексії Криму

Анексію українського Криму Російською Федерацією допустив колишній президент США Барак Обама. Про це прес-конференції в Брюсселі за підсумками саміту НАТО заявив чинний американський президент Дональд Трамп.

"Це цікаве питання (про визнання анексії Криму, - ред). Задовго до того, як я вступив на посаду, президент Обама допустив це. Вони (Росія, - ред.) побудували міст до Криму, будують порт для підводних човнів. Це було під час правління Барака Обами. Я б не допустив цього, якби був на посту (президента США, - ред.)", - заявив Трамп.

Він також підкреслив, що не знає, що далі буде відбуватися з Кримом.

"Я не задоволений тим, що там відбувається, але це відповідальність Обами", - додав Трамп.

Trump again blames Obama for Putin's annexation of Crimea: "President Obama allowed that to happen. That was on his watch, not on my watch," he says, adding, "but I'm not happy about Crimea" https://t.co/kBoPYZPH1e https://t.co/YSJSM4T4r5 — CNN Politics (@CNNPolitics) July 12, 2018

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що анексію Криму Росією не визнає жодна з країн-учасниць альянсу.