Трамп: анексію Криму допустив Обама

Новини Політика 12.07.2018 - 14:11
Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)
Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)

Трамп заявив, що на посту президента США не допустив би анексії Криму

Анексію українського Криму Російською Федерацією допустив колишній президент США Барак Обама. Про це прес-конференції в Брюсселі за підсумками саміту НАТО заявив чинний американський президент Дональд Трамп.

"Це цікаве питання (про визнання анексії Криму, - ред). Задовго до того, як я вступив на посаду, президент Обама допустив це. Вони (Росія, - ред.) побудували міст до Криму, будують порт для підводних човнів. Це було під час правління Барака Обами. Я б не допустив цього, якби був на посту (президента США, - ред.)", - заявив Трамп.

Він також підкреслив, що не знає, що далі буде відбуватися з Кримом.

"Я не задоволений тим, що там відбувається, але це відповідальність Обами", - додав Трамп.

 

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що анексію Криму Росією не визнає жодна з країн-учасниць альянсу.

 

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Теги:  Барак Обама,  Крим,  Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС