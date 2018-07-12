На засіданні Київради сталася сутичка, є постраждалі

На засідання Київради увірвалися активісти

На засіданні Київської міської ради сьогодні, 12 липня 2018 року сталася сутичка, є постраждалі. Про це повідомляє керівник прес-центру Київради Наталія Чайка у Facebook.

Так, за повідомленням прес-служби відомства, на засідання Київради увірвалися активісти.

"У сесійну залу увірвалися активісти, влаштували сутички з депутатами", - повідомила вона.

Як зазначила представниця Київради, внаслідок дій активістів були зламані робочі місця 4 депутатів. Активісти також вибили двері на другому поверсі будівлі.

Крім того, Чайка додала, що внаслідок дій активістів постраждали двоє охоронців, наразі правоохоронці допитують свідків.

"Зараз у Київраді спокійно. У пленарному засіданні оголошено перерву", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 21 червня у кулуарах Київради сталася бійка між активістами і охороною.