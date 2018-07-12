Трамп і Порошенко обговорили "Північний потік-2" та співпрацю в обороні

Лідери США і України провели зустріч на полях саміту НАТО

Президент США Дональд Трамп на короткій зустрічі з президентом України Петром Порошенком обговорив питання газопроводу "Північний потік-2" і співробітництво в оборонній сфері. Про це повідомляє "5 канал".

Повідомляється, що лідери США і України протягом 20 хвилин обговорювали питання будівництва газопроводу "Північний потік-2" в Європі, співробітництво в оборонній сфері, а також агресію Російської Федерації та виконання мінських угод по Донбасу.

Також повідомляється, що Трамп скасував близько десятка зустрічей на полях саміту НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на саміті НАТО в Брюсселі лідери країн-учасниць провели екстрену сесію після заяв президента США Дональда Трампа про необхідність підвищити витрати на оборону.