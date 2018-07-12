У САП пояснили причину закриття справи щодо сина Авакова і Чеботаря

Аваков і Чеботарь не знали про погану якість рюкзаків, вважає САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) пояснила закриття у "справі рюкзаків" розслідування щодо Олександра Авакова, сина міністра МВС Арсена Авакова, та Сергія Чеботаря, екс-заступника міністра внутрішніх справ, тим, що вони не знали про погану якість рюкзаків. Про це повідомляє прес-служба САП.

Попередньо детективи національного антикорупційного бюро України (НАБУ) пі керівництвом прокурорів САП провели досудове розслідування у даній справі.

Детективи встановили, що Аваков, Чеботарь та Володимир Литвин, що є керівником фірми-переможця з постачання рюкзаків для МВС (ТОВ "Дніпровенд", - ред.), раніше змовились про тендер на закупівлю рюкзаків із наперед визначеним переможцем.

"З урахуванням зібраної доказової бази 01.11.2017 Чеботарю С.І., Авакову О.А. та Литвину В.Я. здійснено повідомлення про підозру, а 04.04.2018 повідомлено про відкриття матеріалів досудового розслідування", - зазначили в САП.

Згодом Литвин, ознайомившись з матеріалами справи, дав показання, що він вчинив злочин одноосібно - отримавши перемогу в тендері, виготовив неякісні рюкзаки та за підробленими документами поставив їх МВС України. За словами третього підозрюваного, Аваков і Чеботарь до цього стосунку не мали та не знали про факт поставки неякісних рюкзаків.

"Крім того, він пояснив, що готовий відшкодувати завдану шкоду", - додали в САП.

Зазначили, що прокурори врахували й те, що один з ключових свідків обвинувачення не зміг під час допиту в судовому засіданні повністю підтвердити свої показання.

"Крім того, за безпосередньої участі одного з адвокатів підозрюваних, знищено спеціальний засіб, на який вівся запис в кабінеті Чеботаря С.І. За таких обставин, враховуючи, що доказів, які б поза розумним сумнівом спростували версію Литвина В.Я., не здобуто та можливості для їх здобуття вичерпано, прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про закриття справи щодо Чеботаря та Авакова", - пояснила САП.

Відтак, притягнення до кримінальної відповідальності буде застосовано щодо Литвина.

Нагадаємо, раніше в НАБУ назвали незрозумілим рішення САП про закриття "справи рюкзаків" в частині підозри Авакову та Чеботарю.