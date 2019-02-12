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Підсумки дня: 12 лютого

Новини » Інше    12.02.2019 - 18:19

Підсумки дня: 12 лютого

•Печерський районний суд Києва постановив застосувати до Василя Мельникова, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень при затриманні активістів у Києві, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в сумі 115 тис. 200 гривень

•Після закінчення президентських виборів курс долара буде перебувати в діапазоні в діапазоні 27-28 грн/долар

•Суд у Москві визнав законним продовження строку арешту ще чотирьом з 24 українських моряків, яких РФ незаконно затримала в Керченській протоці

•Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає безперспективною вимогу Євросоюзу виконати мінські угоди по Донбасу для нормалізації діалогу

•У вівторок, 12 лютого, Нацполіція затримала підозрюваного у розбещенні дітей, який впродовж 2007-2012 років неодноразово вчиняв розпусні дії, розбещення та зґвалтування дітей

•У ніч на вівторок, 12 лютого, на проспекті Перемоги в Києві, неподалік від Київського політехнічного інститу загорівся автомобіль Toyota Land Cruiser. Пізніше виявилося, що авто належить депутату Київської міської ради

•Служба безпеки України найближчим часом почне блокування сайтів, які запідозрять у підриві національної безпеки країни перед виборами президента України

•Борис Тодуров, одіозний кардіохірург, директор Інституту Серця, в стінах якого приховували головного "титушку" Крисіна, володіє величезною кількістю нерухомості, що далеко не відповідає його зарплаті

•В Україну йде арктичне повітря, яке принесе з собою похолодання

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