Поліцейського, що бив активістів в Києві, заарештували на 2 місяці

Фото: Василь Мельников (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мельникова заарештували з правом внесення застави в сумі 115 200 гривень

Печерський районний суд Києва постановив застосувати до Василя Мельникова, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень при затриманні активістів у Києві, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в сумі 115 тис. 200 гривень. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Суд постановив застосувати до Мельникова Василя Миколайовича запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на термін до 60 діб з правом внесення застави в сумі в 115 200 гривень", - сказала суддя.

Підозрюваний відмовляється від будь-яких коментарів. На питання про те, чи планує вносити заставу, він не відповідає. Втім, сторона звинувачення заявляє, що ще не знає, чи буде оскаржувати дане рішення.

Зараз почалося друге засідання в Печерському районному суді з приводу клопотання про відсторонення Мельникова з посади.

Нагадаємо, в суботу, 9 лютого, в Києві відбулася бійка за участю поліцейських і активістів. Один із співробітників правоохоронних органів побив активістів в ході подій в Подільському райвідділі поліції. До цього активістів затримали на мітингу за банер з написом "Хто замовив Катя Гандзюк".

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень співробітниками поліції під час зіткнень з активістами біля Подільського райвідділу поліції.

12 лютого, у Печерському суді Києва розпочався суд над поліцейським Василем Мельниковим, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень при затриманні активістів.

Сторона звинувачення в Печерському райсуді вимагала Мельникову обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.