Суд у РФ залишив під вартою вісьмох українських моряків

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Суд залишив моряків під вартою до 24 квітня

Суд у Москві визнав законним продовження строку арешту ще чотирьом з 24 українських моряків, яких РФ незаконно затримала в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Суд залишив під вартою до 24 квітня командира Романа Мокряка, Євгенія Семидоцкого, Андрія Оприска, і Сергія Цибізова. До цього, 7 лютого, суд залишив під вартою - Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша, Андрія Шевченка.

Також повідомляється, що 13 лютого суд у Москві розгляне скарги на продовження арешту ще чотирьох моряків.

РБК-Україна писало, що адвокат Микола Полозов заявив, що під час проведення слідчих дій четверо українських моряків, які були захоплені російськими силовиками в листопаді 2018 року біля Керченської протоки, повторно заявили, що є військовополоненими.

Додамо, український омбудсмен Людмила Денисова повідомляла, що РФ знову не надала доказів про стан здоров'я моряків. Вона нагадала, що поранені Андрій Ейдер, Василь Сорока і Андрій Артеменко так само як і раніше вимагають якісного лікування та оперативного втручання.