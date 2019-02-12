Лавров назвав безперспективною вимогу ЄС виконати мінські угоди

Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров в черговий раз звинуватив Київ у саботажі мінських домовленостей

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає безперспективною вимогу Євросоюзу виконати мінські угоди по Донбасу для нормалізації діалогу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що на прес-конференції з фінським колегою Тімо Сойні Лавров підкреслив, що у Росії та Фінляндії загальна зацікавленість у нормалізації відносин між РФ і Євросоюзом.

"З нашого боку була підкреслена безперспективність зайнятої Брюсселем позиції щодо того, що нормалізація відносин з Росією можлива тільки після виконання Москвою мінських домовленостей з українського врегулювання", - додав він.

Лавров також в черговий раз звинуватив українську владу в саботажі мінських угод. Крім того, він заявив про нібито порушення прав і свобод, в тому числі мовних, релігійних, а також про зростання націоналістичних настроїв.

"Те, що Євросоюз і НАТО закривають очі на ці небезпечні процеси, звичайно ж, не прикрашає ці дві організації, які постійно презентують себе як зразкові демократичні структури", - додав Лавров.

Нагадаємо, раніше посольство США до четвертої річниці мінських угод закликало Росію припинити агресію на Донбасі.

Зазначимо, сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН, присвячене стану виконання мінських угод.