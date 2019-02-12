Аналітики дали прогноз курсу долара після виборів

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

На курс більше впливають ринкові чинники, ніж політичні процеси

Після закінчення президентських виборів курс долара буде перебувати в діапазоні в діапазоні 27-28 грн/долар. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, аналітик Альпарі.

Як нагадав аналітик, протягом останнього місяця курс долара знизився 4,2% і повернувся до рівнів початку серпня минулого року - близько 27 грн/долар. "Місячний тренд на зміцнення гривні - прояв ринкової тенденції", - вважає він.

На його думку, настільки стрімкому зміцненню гривні сприяв високий попит нерезидентів на ОВДП, номіновані в гривні, і стабільні надходження валюти від експортерів. Крім того, всі учасники валютного ринку, від населення до підприємств, звикають до плаваючого курсу гривні і менше проявляється "ефект натовпу" в періоди її короткострокового зниження. "У результаті яскраво виражена сезонність, зокрема, зниження гривні на початку року, на наших очах зникає", - зазначив він.

Аналітик пояснив популярність ОВДП у іноземних інвесторів досить високою їх реальною (тобто з урахуванням інфляції) дохідністю. Так, останні випуски держоблігацій розміщувалися з номінальною прибутковістю 17,25-19,5% річних, залежно від терміну, при інфляції за минулий рік 9,8%. "Різниця між номінальною прибутковістю та інфляцією представляє реальний заробіток інвестора, і за такою прибутковістю вони шикуються в чергу, продаючи валюту за гривню, щоб за цю гривню придбати держоблігації", - додав він.

Іосуб підкреслив, що висока прибутковість держоблігації в свою чергу пов'язана з досить високою обліковою ставкою НБУ. Останній раз вона змінювалася 7 вересня минулого року, коли зросла з 17,5% до 18,0%, і після цього протягом чотирьох засідань регулятора, які були присвячені питанню ставки, ставка залишалася незмінною.

Аналітик Альпарі вважає безпідставною думку про те, що ринком адміністративно маніпулюють перед виборами. Як аргумент він навів дані про місячний оборот на міжбанку - близько 6 млрд грн. "Для того, щоб не просто забезпечити одноразове коливання курсу на ринку, а його стійкий тренд, теоретично, потрібно було витратити порівнянну суму, продаючи валюту регулярно на падаючому ринку зі збитком для себе", - підкреслив він.

"Що ж чекає гривню далі? Дуже ймовірно подальше зниження долара найближчим часом в напрямку 26,0-26,5 грн. Однак потім маятник хитнеться в інший бік, і долар почне, швидше за все, буде дорожчати. Жодна тенденція на ринку не триває нескінченно довго. І до речі, якщо ми до виборів побачимо, що долар від зниження перейшов до зростання, це буде найкращим доказом того, що його зниження, то, яке ми спостерігаємо зараз, з виборами ніяк не пов'язано", - констатував аналітик.

Як повідомляло РБК-Україна, аналітики вважають, що курс гривні до долара у лютому зміцнився, в тому числі, через приплив валюти нерезидентів, які скуповують українські держоблігації.

Крім того, експерти пов'язують зміцнення гривні на початку 2019 року з появою "передвиборних доларів".