СБУ буде блокувати сайти, які загрожують нацбезпеці

Фото: Олександр Климчук (YouTube/ скріншот відео Телеканал ICTV)

СБУ чекає збільшення кібератак РФ перед виборами президента

Служба безпеки України найближчим часом почне блокування сайтів, які запідозрять у підриві національної безпеки країни перед виборами президента України. Як інформує РБК-Україна, про це заявив начальник департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олександр Климчук в ефірі програми "Свобода слова".

За словами Климчука, такі заходи СБУ буде робити у відповідь на інформаційні та кібератаки, в першу чергу з боку Росії. Так, в останній час СБУ фіксує групи інтернет-агітаторів, які співпрацюють з російськими кураторами та отримують від них грошову винагороду та завдання по дискредитації виборчого процесу.

"Наявна у Служби безпеки інформація свідчить про те, що основний ухил російські спецслужби будуть робити на гібридну агресію: кібератаки, атаки на кібернетичний простір та об'єкти критичної інфраструктури. А також другий вектор - інформаційні впливи, фейкові новини і атаки на інформаційний простір", - заявив Климчук.

За його словами, у СБУ є інформація про те, що спецслужби РФ готують потужні кібератаки напередодні і під час президентських виборів в Україні.

"Вони можуть проходити не тільки на електронні системи безпосередньо Центральної виборчої комісії, а можуть атакувати будь-які об'єкти критичної інфраструктури, такі як транспорт, зв'язок, фінанси і енергетика", - зазначив Климчук.

Начальник департаменту зазначив, що за останній рік було заблоковано близько 2 тис. фейкових акаунтів.

"Було подано для санкцій близько 200 інтернет-сайтів, які пропагували російську ідеологію. У цьому році подано ще 100 сайтів, які найближчим часом, найближчим указом президента буде введено в дію рішення РНБО і ці сайти будуть заблоковані", - додав Климчук.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві внутрішніх справ України заявили про створення групи експертів з кіберполіції для роботи над попередженням можливих атак, які можуть вплинути на хід виборчої кампанії.