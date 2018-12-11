В Україні завтра очікуються хуртовини

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Лише в західних областях без істотних опадів

Синоптики прогнозируют хуртовини в деяких областях України завтра, 12 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргидрометцентр".

Зокрема, за даними синоптиків, 12 грудня в Україні, крім західних областей, складні погодні умови: мокрий сніг, у південних та східних областях з дощем, пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, у центральних і північних областях сильний мокрий сніг, місцями хуртовини, налипання мокрого снігу. При цьому в західних областях без істотних опадів.

Також синоптики попередили про ожеледицю на дорогах.

Температура протягом доби до -3; в Карпатах вночі від -6 до -11, вдень від 0 до -5.

Фото: погода на 12 грудня (facebook.com/ukrgmc.official)

Нагадаємо, в акваторії Чорного та Азовського морів на 11-12 грудня 2018 року оголошено штормове попередження. За даними синоптиків, ввечері 11 грудня та вночі 12 грудня в північній половині акваторії Чорного моря очікуються пориви вітру до 28 м/с, висота хвиль 30-50 дм. Крім того, повідомляється, що в зазначений період на Азовському морі також очікуються пориви вітру до 28 м/с, висота хвиль складе 13-15 дм, а у відкритій частині моря - до 20 дм.

Раніше повідомлялося, що в Карпатах станом на ранок 11 грудня 2018 року висота снігового покриву подекуди сягає 37 см.

Крім того, повідомлялося, що в Києві 12-13 грудня 2018 року очікуються хуртовини і до 18 см снігу.