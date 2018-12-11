Синоптики оголосили штормове попередження у акваторії Чорного та Азовського морів

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У акваторії Чорного та Азовського морів очікуються пориви вітру до 28 м/с

У акваторії Чорного та Азовського морів на 11-12 грудня 2018 року оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надвичайних ситуацій.

Як зазначається, за даними синоптиків, ввечері 11 грудня та вночі 12 грудня по північній половині акваторії Чорного моря очікується пориви вітру до 28 м/с, висота хвиль 30-50 дм. Крім того, повідомляється, що у вказаний період на Азовському морі також очікуються пориви вітру до 28 м/с, висота хвиль становитиме 13-15 дм, а у відкритій частині моря - до 20 дм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах станом на ранок 11 грудня 2018 року висота снігового покриву місцями досягає 37 см.

Як писало РБК-Україна, найближчими днями погода в Україні суттєво погіршиться, очікуються сильні снігопади. Зокрема, сьогодні, 11 грудня, у північних і центральних областях очікується туман, видимість становитиме 200-500 м; у Приазов'ї - сильний дощ, на півдні пориви вітру 15-20 м/с. Крім того, у північних та центральних областях місцями ожеледиця.

Крім того, повідомлялося, що у Києві 12-13 грудня 2018 року очікуються хуртовини та до 18 см снігу.