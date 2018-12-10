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Тарифи на тепло в Києві підвищать на 22,7%

Новини » Економіка    10.12.2018 - 13:35
Тарифи на тепло в Києві підвищать на 22,7%
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

НКРЕКП обговорила рішення про підвищення

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), обговорила підвищення тарифу для комунального підприємства "Київтеплоенерго" на виробництво тепла для населення на 22,7%. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно з проектом рішенням, нові тарифи наберуть чинності з 1 січня 2019 року.

Тариф для населення встановлять на рівні 964,19 грн/Гкал.

Для релігійних організацій тариф буде підвищений на 105,8% до 984,12 грн/Гкал.

Однак для бюджетних організацій тариф буде знижений на 17,1% до 984,67, для інших на 17,1% до 984,12 грн.

Ціни вказані без ПДВ.

Як зазначалося на засіданні комісії, підвищення тарифів пов'язане з рішенням уряду про підвищення тарифів на газ, оскільки газ в середньому по Україні займає 76% у ціні виробництва теплової енергії.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 жовтня Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зросли на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада складе 8,55 тис. грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Нагадаємо, що в проекті державного бюджету на 2019 рік, який уряд подав до парламенту на розгляд у другому читанні, враховані 9 млрд грн ефекту від підвищення цін на газ для населення. Згідно з документом, з 1 листопада 2018 року ціни на газ зростуть на 1 387 грн (з 4 849 грн до 6 236 грн) і з 1 травня 2019 року до 7 185 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ).

 

 

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Теми: Опалювальний сезон
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