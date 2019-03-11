Підсумки дня: 11 березня

• Сильнейший ураган бушует по всей территории Украины. Он наделал уже много беды в разных городах и стал причиной человеческих жертв

• Если бы президентские выборы в Украине происходили в начале марта, наибольшие шансы выйти во второй тур имели бы Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, однако в рейтинге произошли изменения

• Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о несоответствии Арсена Авакова должности министра внутренних дел Украины

• На латвийско-российской границе завершены строительные работы по возведению 93-километрового забора из колючей проволоки

• Участие неядерных стран в отработке ударов тактическим ядерным оружием с участием США делает их целями ответных ударов РФ, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов

• В понедельник, 11 марта, спасатели обнаружили бортовые самописцы ("черные ящики") на месте крушения самолета Boeing 737 в Эфиопии

• О том, чем нынешние выборы отличаются от предыдущих, насколько эффективно и независимо работает на выборах полиция, какие формы приобретает вмешательство России в избирательный процесс – в интервью координатора Гражданской сети ОПОРА Ольги Айвазовской для РБК-Украина.

• Великий пост 2019 начался у православных христиан 11 марта. Строгие запреты в питании, ограничения в образе жизни, отказ от соблазнов - все эти правила веряне должны соблюдать до наступления Воскресения Христова (28 апреля). Подробнее о том, что нельзя делать в Великий пост и что запрещено в рационе постящегося по дням - в материале Styler