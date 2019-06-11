Підсумки дня: 11 червня

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11.06.2019 - 21:10
Новость на русском
Конституційний суд України
перейшов до закритої частини
розгляду указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет вирішив скликати "помісний собор" Київського патріархату
для невизнання томосу
Юнацька збірна України U-20
вперше в історії стала фіналістом
чемпіонату світу
Президент України Володимир Зеленський 11 червня
звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій
В Україну
зайшов найбільший автобусний лоукостер Європи
. Квитки від 5 євро вже у продажу
Президент Молдови Ігор Додон
анулював указ прем'єр-міністра
Павла Філіпа про розпуск парламенту
Володимир Зеленський
вніс у Верховну раду подання
на генпрокурора Юрія Луценка
Погода в Україні сьогодні, 11 червня, погіршиться,
оголошено штормове попередження
. До кінця доби у деяких областях очікуються грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий)
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