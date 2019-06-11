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В Україні оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство    11.06.2019 - 17:31
В Україні оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (Dan Kitwood/Getty Images)

У західних областях до кінця доби очікуються дощі і грози

Погода в Україні сьогодні, 11 червня, погіршиться, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Як повідомляють синоптики, до кінця доби 11 червня у Закарпатській, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях очікуються грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий).

Також з 11 по 13 червня на Лівобережжі, Львівської, Одеської, 13 червня також і в Кіровоградській і Черкаській областях надзвичайна, на решті території України переважатиме високий рівень пожежної небезпеки.

З 14 по 17 червня на всій території України буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше Діденко анонсувала, що до кінця тижня пануватиме спека. "До кінця тижня спека в Україні буде домінувати і навіть посилиться. За попередніми прогнозами, зітхнемо легше 16-17-го червня, тобто, спека послабшає у найближчі неділю-понеділок", - зазначила синоптик.

Крім того, в Києві з 13 по 15 червня очікується висока (4 рівня) пожежна небезпека. Також синоптики прогнозують з 16 по 17 червня надзвичайну (5 класу) пожежна небезпека.

Також 11 червня погода в Україні буде місцями дощовою, зокрема, дощі з грозами очікуються на півночі і заході, температура підніметься до +34. На заході країни переважно дощі з грозами, вдень від +28 до +31.

Завтра в Україні очікується +34 Україну місцями накриють дощі з грозами
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