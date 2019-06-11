Молодіжна збірна України виборола путівку у фінал ЧС-2019

Фото: Україна U-20 - Італія U-20 (twitter.com/Vivo_Azzurro)

Підопічні Олександра Петракова переграли Італію в меншості

Юнацька збірна України U-20 вперше в історії стала фіналістом чемпіонату світу. Підопічні Олександра Петракова переграли команду Італії (1:0) в поєдинку 1/2 фіналу ЧС-2019, що проходить у Польщі.

Рахунок в матчі був відкритий на 65 хвилині завдяки зусиллям Сергія Булеци. Однак починаючи з 80 хвилини українці грали у меншості - Попов отримав другу жовту і покинув поле. Італійцям вдалося забити гол на 91 хвилині, але взяття воріт було скасовано після використання системи VAR.

#U20WC

RISULTATO FINALE

#UcrainaItalia -



Ad un passo dal traguardo, gli #Azzurrini si destano dal sogno iridato. In finale va l'Ucraina, annullato il gol di #Scamacca in pieno recupero.

Non finisce qui però, c'è un prestigioso podio da guadagnare#VivoAzzurro pic.twitter.com/8V7k5IHuMO — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) June 11, 2019

Наступний суперник української команди визначиться у другому півфіналі, в якому Еквадор зіграє з Південною Кореєю. Фінал відбудеться 15 червня в місті Лодзь о 19:00 за київським часом.

У груповому раунді ЧС збірна України U-20 після перемог над США (2:1), Катаром (1:0) і нічиєї з Нігерією (1:1) посіла перше місце у своєму квартеті, в 1/8 фіналу розгромила Панаму (4:1), а в 1/4 фіналу впоралася з Колумбією (1:0).

Нагадаємо, напередодні півфінального матчу ЧС-2019 до молодіжної команди приєднався воротар збірної України Андрій Лунін.