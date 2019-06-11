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Зеленський вніс у Раду подання на Луценка

Новини » Суспільство    11.06.2019 - 15:20
Зеленський вніс у Раду подання на Луценка
Фото: генеральний прокурор Юрій Луценко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Володимир Зеленський вніс у Раду подання на генпрокурора

Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну раду подання на генпрокурора Юрія Луценка. Про це повідомив заступник глави АП Руслан Рябошапка під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Рябошапка зазначив, що у Луценка немає вищої юридичної освіти та відповідного досвіду роботи.

"Внесено подання, підписане подання на звільнення генерального прокурора України Юрія Луценка. Є юридична позиція, пов'язана з тим, що, незважаючи на закон про зміни до закону про прокуратуру (що генпрокурор не обов'язково має мати вищу юридичну освіту). Ця людина виконує процесуальні функції, відповідно, повинна мати вищу освіту та відповідний досвід у галузі права", - заявив він.

Нагадаємо, минулого тижня АП заявляли, що Зеленський направить у Верховну раду подання щодо звільнення генерального прокурора Юрія Луценка. Також повторно будуть внесені подання на звільнення посадових осіб, які не були підтримані.

Як відомо, Зеленський 30 травня вніс у Верховну раду подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України. Зокрема, Зеленський звернувся до парламенту з приводу звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, Степан Полторак - з посади міністра оборони. Третє подання щодо звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України. Депутати на пленарному засіданні не підтримали їх відставку.

Додамо, сьогодні також Зеленський звільнив Івана Куцика з посади керівника Державного управління справами та його заступника Євгена Сарнацького.

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